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Волков о слухах про уход Кравцова из-за нежелания «Трактора» платить при травме: «Источник – человек, работавший в клубе до меня. Его убрали, и он распространяет неверную информацию»

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков высказался о ситуации с форвардом Виталием Кравцовым .

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