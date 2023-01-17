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Капиталистическая «лампочка Ильича», квартирный вопрос Юрия Никулина и командная работа в бизнесе

Капиталистическая «лампочка Ильича», квартирный вопрос Юрия Никулина и командная работа в бизнесе

1. Любопытные подробности о корнях столь почитаемой современными коммунистами «лампочки Ильича». Оказывается, и здесь не обошлось без капиталистов (ссылка):  Средства на первую в стране сельскую электростанцию в деревне Кашино (Московская обл.

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