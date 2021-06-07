Летчики и штурманы соединения дальней авиации в Калужской области отработали внештатные ситуации на тренажерных комплексах

Летчики и штурманы соединения дальней авиации в Калужской области отработали внештатные ситуации на тренажерных комплексах

Экипажи бомбардировщиков Ту-22М3 разобрали авиационные инциденты и изучили требования руководящих документов с целью недопущения совершения ошибочных действий в воздухе.

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