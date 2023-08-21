Итак, информационное поле настороженно молчит (большей частью), только самые отъявленные «эксперты по всем вопросам» графоманят.
Сын Рамзана Кадырова избил святотатца: реплика о справедливости
Комментарии
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Валера Полуянов
Ну побили урода не факт что это сделал сын Рамзана, он все таки находиться в мусульманской тюрьме. Пусть привыкает. И все остальные подобные уроды пусть знают что их там очень ждут с горячими обьятиями! И не только в чисто мусульманской тюрьме, найдутся и в другой добрые люди.
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11 час.
VZ
VLADIMIR Zhidkov
Сын Кадырова совершенно правильно поступил, а то наше *правосудие* спустило бы все на тормозах, как обычно! Владимир.
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8 час.
тф
татьяна фролова
не хочу разжигать межрегилигионную тему, но....кудыровых и их сотилитов просто НЕНАВИЖУ....будь моя воля....нет места на земле клану кудытьдыровщины и их жополизам
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5 час.
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