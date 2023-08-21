Сын Рамзана Кадырова избил святотатца: реплика о справедливости

Валера Полуянов

Ну побили урода не факт что это сделал сын Рамзана, он все таки находиться в мусульманской тюрьме. Пусть привыкает. И все остальные подобные уроды пусть знают что их там очень ждут с горячими обьятиями! И не только в чисто мусульманской тюрьме, найдутся и в другой добрые люди.