Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 509 подписчиков

Нападение "мажора" на полковника МВД: Слово взял бывший "вагнеровец". При чём тут соратник Кадырова?

Нападение "мажора" на полковника МВД: Слово взял бывший "вагнеровец". При чём тут соратник Кадырова?

Громкое происшествие случилось намедни в Москве – сын известного олигарха ударил в лицо полковника МВД, который предотвратил его проникновение на охраняемое мероприятие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх