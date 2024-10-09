Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон отмечает сегодня день своего тезоименства Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил Владыку Тихона с этим праздником, отметив его вклад в сохранение исторической памяти и культурного наследия.
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