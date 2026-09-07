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Суд в Москве заочно арестовал участника ореховской ОПГ, скрывшегося в Болгарии

Суд в Москве заочно арестовал участника ореховской ОПГ, скрывшегося в Болгарии

В Москве суд заочно арестовал 50-летнего Владимира Масленникова, известного по прозвищу Толстый. Он является фигурантом дела о преступлениях ореховской организованной преступной группировки, одной из самых кровавых в истории столицы.

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