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Подразделения МЧС локализовали лесные пожары на юге Челябинской области

Подразделения МЧС локализовали лесные пожары на юге Челябинской области

Лесные пожары охватили юг Челябинской области. В тушении возгораний участвуют более 170 человек, задействованы тракторы и спецтехника, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

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