Украинские медиа назвали площадь территории, утраченной ВСУ за две недели

Названы направления, где утрата контроля над территориями со стороны ВСУ была особенно интенсивной под натиском российских войск.
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