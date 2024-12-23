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Военное обозрение

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Украинские медиа назвали площадь территории, утраченной ВСУ за две недели

Украинские медиа назвали площадь территории, утраченной ВСУ за две недели

Названы направления, где утрата контроля над территориями со стороны ВСУ была особенно интенсивной под натиском российских войск.

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