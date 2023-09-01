Обращение Рустама Минниханова по случаю Дня знаний

Обращение Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова по случаю Дня знаний. «Уважаемые жители Республики Татарстан! Дорогие учителя, преподаватели и представители сферы образования, школьники и студенты! От всей души поздравляю работников и ветеранов системы образования – педагогов, наставников, учителей, воспитателей, а также студентов, школьников и их родителей с Днем знаний, праздником, наполненным светлыми надеждами, улыбками детей и взрослых, долгожданными встречами и главное – стремлением к знаниям! В этот день мы выражаем слова благодарности нашим педагогам, которые открывают нам увлекательный мир образования.