Какой церковный праздник сегодня, 25 февраля 2024 года, будут отмечать верующие Татьяна Орлонская Каждый день верующие обращаются к православному календарю, чтобы узнать, какой церковный праздник отмечается священнослужителями.
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