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Какой церковный праздник сегодня, 25 февраля 2024 года, будут отмечать верующие

Какой церковный праздник сегодня, 25 февраля 2024 года, будут отмечать верующие

Какой церковный праздник сегодня, 25 февраля 2024 года, будут отмечать верующие Татьяна Орлонская Каждый день верующие обращаются к православному календарю, чтобы узнать, какой церковный праздник отмечается священнослужителями.

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