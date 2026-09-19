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Воронежские новости

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Воронежцы опережают общероссийские показатели во второй день на выборах с показателем 44,42%

Воронежцы опережают общероссийские показатели во второй день на выборах с показателем 44,42%

В Воронежской области на второй день выборов в Госдуму явка составила 44,42%, что значительно выше общероссийского показателя в 30,23%.

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