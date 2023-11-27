Каракас оценил значение военного сотрудничества с РФ

Внешняя политика Венесуэлы всё больше переплетается с геостратегическими интересами России, а потому запрос Каракаса на сотрудничество с Москвой остается на очень высоком уровне, заявил в разговоре с «Известиями» атташе по вопросам обороны при посольстве Боливарианской Республики Венесуэла в РФ Элиэсер Хосе Мелендес Асмадт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии