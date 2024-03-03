Манфред Угальде: «Аякс» и «Фейеноорд» не особо отличаются от «Зенита». Тяжело сравнить скорости и технику, но я не увидел большой разницы»

– «Зенит» – сильнейшая команда последних лет в России. Насколько их уровень сопоставим с нидерландскими грандами, против которых ты играл в «Твенте»? – Честно признаться, не вижу большой разницы, потому что «Зенит» сегодня играл хорошо, у них много качественных игроков.