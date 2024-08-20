В омской ТГК-11 заявили, что пока не получили разрешение на откачку воды с затопленных участков в Осташково.
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В омской ТГК-11 заявили, что пока не получили разрешение на откачку воды с затопленных участков в Осташково.