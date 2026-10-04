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Царьград

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Два "убийцы" на столе: Названа еда, которая опаснее даже сахара и соли

Два "убийцы" на столе: Названа еда, которая опаснее даже сахара и соли

Они организму не нужны, но регулярно оказываются на столе: названы продукты, которые содержат канцрогены, и, в отличии от сахара и соли, их можно без потерь исключить из рациона.

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