Исследования подтверждают, что для взрослых с избыточным весом хорошие привычки сна имеют большое значение

Новое исследование, проведённое Университетом здравоохранения и науки штата Орегон (Oregon Health & Science University), показало, что люди с избыточным весом, которые не обращают внимания на сигналы своего организма и не спят по ночам, могут столкнуться с негативными последствиями для здоровья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии