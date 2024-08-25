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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Исследования подтверждают, что для взрослых с избыточным весом хорошие привычки сна имеют большое значение

Новое исследование, проведённое Университетом здравоохранения и науки штата Орегон (Oregon Health & Science University), показало, что люди с избыточным весом, которые не обращают внимания на сигналы своего организма и не спят по ночам, могут столкнуться с негативными последствиями для здоровья.

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