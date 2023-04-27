Мужчина подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть

Мужчина из Кодинска подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на информацию на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.