Христофору: Минобороны России выступило с посланием к Зеленскому и напугало ЕС

Русское военное ведомство выступило с заявлением, которое наделало шума в Киеве и Брюсселе.Минобороны России заявило, что украинцам следует винить в усилении ударов по объектам ВПК самого Владимира Зеленского.
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