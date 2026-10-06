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Царьград

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Христофору: Минобороны России выступило с посланием к Зеленскому и напугало ЕС

Христофору: Минобороны России выступило с посланием к Зеленскому и напугало ЕС

Русское военное ведомство выступило с заявлением, которое наделало шума в Киеве и Брюсселе.Минобороны России заявило, что украинцам следует винить в усилении ударов по объектам ВПК самого Владимира Зеленского.

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