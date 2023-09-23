Страна и люди

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Кто Токио "зажигалками" спалил?! Американцы! Как, впрочем, и половину Германии - вместе с англичанами

Кто Токио "зажигалками" спалил?! Американцы! Как, впрочем, и половину Германии - вместе с англичанами

Какого дьявола Урсула фон дер Ляйен, выступая в Японии и обращаясь к её нынешнему премьер-министру, вспомнив Хиросиму, приплела к ней Россию, заявив, что наша страна "угрожает ядерной бомбой", сказать трудно.

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Комментарии
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АН
Адександр Нестеров
.......... Изменить историю нельзя. Бешенные деньги могли найти человека вместо тюрьмы в г Ландсберге, с таким же улучшенным клозетом и без &quot;параши&quot;, в другом городе. Главная цель англо-саксонского мира - война определялась деградировавшей в социальном плане  мировой элитой. Это как в СССР нашлись М.С. Горбачев, Б.Н. Ельцин и уйма их прислужников для реставрации капитализма. Дело банально просто. Коммунистическая элита с &quot;революции&quot; была разношерстной. Социальная наука не имела такого развития до конца СССР, как сейчас. Диктатура пролетариата заключалась в уничтожении элиты общества. Фактически, как бы сказал юрист, &quot;Де факто&quot; коммунисты пытались отрицать вторую составляющую  социально - экономических отношений, а именно буржуазию. Раздел в социуме не произошел, сменилась диктатура! Благо основание оказалось прочным!
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