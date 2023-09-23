Кто Токио "зажигалками" спалил?! Американцы! Как, впрочем, и половину Германии - вместе с англичанами

АН

Адександр Нестеров

.......... Изменить историю нельзя. Бешенные деньги могли найти человека вместо тюрьмы в г Ландсберге, с таким же улучшенным клозетом и без "параши", в другом городе. Главная цель англо-саксонского мира - война определялась деградировавшей в социальном плане мировой элитой. Это как в СССР нашлись М.С. Горбачев, Б.Н. Ельцин и уйма их прислужников для реставрации капитализма. Дело банально просто. Коммунистическая элита с "революции" была разношерстной. Социальная наука не имела такого развития до конца СССР, как сейчас. Диктатура пролетариата заключалась в уничтожении элиты общества. Фактически, как бы сказал юрист, "Де факто" коммунисты пытались отрицать вторую составляющую социально - экономических отношений, а именно буржуазию. Раздел в социуме не произошел, сменилась диктатура! Благо основание оказалось прочным!