Заброшенная японская угольная шахта "Восточная жемчужина" на Сахалине

Сегодня я расскажу про заброшенную угольную шахту на острове Сахалин, построенную ещё японцами во времена Карафуто и изначально носившую название "Найбути", при СССР переименованную в "Долинская", а закончившую своё существование в 2012 г.
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