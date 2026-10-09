Сотрудник Ростеха стал двухкратным чемпионом мира по 3D-стрельбе из лука

Фото: Всемирная федерация стрельбы из лука Сотрудник Ростеха Михаил Поддевалин, выступавший в составе сборной России, стал триумфатором чемпионата мира по 3D-стрельбе из лука, который проходил с 28 сентября по 3 октября 2026 года в Янктоне (США).
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