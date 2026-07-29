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Иркутск Сегодня

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152 тысячи голов КРС и 6 млн квадратов: в Иркутской области завершили обработку скота

Специалисты ветеринарной службы Приангарья завершили весенне-летние обработки сельхозживотных. За период с февраля по июнь проведено около 713 тысяч исследований, обработано более 152 тысяч голов крупного рогатого скота, 8 тысяч лошадей и 12 тысяч свиней, а также продезинфицировано около 6 миллионов квадратных метров животноводческих помещений.

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