152 тысячи голов КРС и 6 млн квадратов: в Иркутской области завершили обработку скота

Специалисты ветеринарной службы Приангарья завершили весенне-летние обработки сельхозживотных. За период с февраля по июнь проведено около 713 тысяч исследований, обработано более 152 тысяч голов крупного рогатого скота, 8 тысяч лошадей и 12 тысяч свиней, а также продезинфицировано около 6 миллионов квадратных метров животноводческих помещений.