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Царьград

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В КНР сотни тысяч велосипедистов каждые выходные парализуют трассу ради пельменей

В КНР сотни тысяч велосипедистов каждые выходные парализуют трассу ради пельменей

В Китае насчитали несколько сотен тысяч участников "пельменного" велопробега.Любители ночных велопрогулок заставили власти принимать отчаянные меры в Китае.

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