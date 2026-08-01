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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бабаев о Калинине на просмотре в «Динамо» Минск: «Момент ознакомления с двух сторон. Он пройдет все тесты, потренируется с командой. До основного контракта не так далеко»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Сергея Калинина , высказался о пробном контракте форварда с минским « Динамо ».

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