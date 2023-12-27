Навка поддержала решение президента о выдвижении своей кандидатуры на выборах

Сбор подписей в поддержку Путина продолжается Известная фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка в беседе с журналистами изданий Москвы высказалась в поддержку решения Владимира Путина об участии в выборах президента РФ.
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