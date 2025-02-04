Комитет сената США проголосовал за кандидатуру Габбард

9 из 17 членов комитета по разведке сената США проголосовали за вынесение на голосование в сенате кандидатуры Тулси Габбард на должность директора национальной разведки США, сообщает 4 февраля сайт The Gateway Pundit.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии