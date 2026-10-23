«Оренбург» увёз три очка из Грозного, а «Ахмат» после двух голов в Петербурге вновь не сумел отличиться дома Пятью днями раньше «Ахмат» дважды забил «Зениту» в Петербурге, но всё равно проиграл - 2:3.
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