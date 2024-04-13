Генсек РФС Митрофанов заявил, что Россия и Китай не сыграют в 2024 году

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью ТАСС заявил, что сборные России и Китая не смогли достичь договоренности о проведении товарищеского матча в 2024 году.
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