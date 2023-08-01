Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

111 подписчиков

Дисаси пройдет медосмотр в «Челси» сегодня. «Монако» получит 45 млн евро за защитника

Сегодня 25-летний игрок сборной Франции пройдет медосмотр в Англии и подпишет с «синими» 5-летний контракт, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх