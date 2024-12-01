Для чего амбициозный правитель Цинь Шихуань создал себе Терракотовую армию

С нами не соскучишься!

Терракотовая армия, одно из самых впечатляющих открытий двадцатого века, является удивительной коллекцией из более чем восьми тысяч реалистичных фигур солдат, коней и защитников, захороненных вместе с Цинь Шихуанем, первым императором Китая, в III веке до нашей эры.