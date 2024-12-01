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Для чего амбициозный правитель Цинь Шихуань создал себе Терракотовую армию

Для чего амбициозный правитель Цинь Шихуань создал себе Терракотовую армию

Терракотовая армия, одно из самых впечатляющих открытий двадцатого века, является удивительной коллекцией из более чем восьми тысяч реалистичных фигур солдат, коней и защитников, захороненных вместе с Цинь Шихуанем, первым императором Китая, в III веке до нашей эры.

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