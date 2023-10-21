Война на Украине и война в Израиле: украинцы видят разницу

лл лина любимцева Ну конечно у них демократия... Вон Израиль сектор Газа превращает В СПЛОШНЫЕ РУИНЫ!!... Страшно даже смотреть... А теперь вспомните МАРИУПОЛЬ, каким он достался России? Во что жЫдо-бандэровцы превратили город?... Тоже сплошные руины.... ОДНО КОМАНДОВАНИЕ!! "Демократическое"....

А Александр "Украинцы видят разницу" - пусть сами украинцы ответят на этот вопрос, а? Если найдётся кто спросить и найдутся те самые украинцы, кто готов честно ответить. Нигде не найдётся, всё кругом постанова и театр абсурда. И такое ощущение, что всё идёт в воронку гибели всеобщей