Владислав СКВОРЦОВ (Украина) Война в Израиле спутала Зеленскому все карты. И не потому только, что часть западного оружия, предназначенного ему, отдадут израильтянам, но и потому, что украинцы могут сравнить, как воюют в Израиле, и как воюют на Украине.
Война на Украине и война в Израиле: украинцы видят разницу
Комментарии
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лл
лина любимцева
Ну конечно у них демократия... Вон Израиль сектор Газа превращает В СПЛОШНЫЕ РУИНЫ!!... Страшно даже смотреть... А теперь вспомните МАРИУПОЛЬ, каким он достался России? Во что жЫдо-бандэровцы превратили город?... Тоже сплошные руины.... ОДНО КОМАНДОВАНИЕ!! "Демократическое"....
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11 час.
А
Александр
"Украинцы видят разницу" - пусть сами украинцы ответят на этот вопрос, а? Если найдётся кто спросить и найдутся те самые украинцы, кто готов честно ответить. Нигде не найдётся, всё кругом постанова и театр абсурда. И такое ощущение, что всё идёт в воронку гибели всеобщей
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10 час.
Серега Решетников
Хохлы тупые до ужаса...Они всё равно ничего не поймут, так что, чем больше их сдохнет, тем нам легче будет в будущем
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7 час.
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