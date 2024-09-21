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Костас Слукас: «Если бы «Селтикс» приехали на нашу арену OAKA, то у «Панатинаикоса» был бы шанс»

Турецкий специалист, который привел греческий клуб к победе в Евролиге, летом бросил вызов чемпионам НБА «Селтикс».

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