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Человек-легенда и герой книги Высоцкого Вадим Туманов умер на 97 году

Человек-легенда и герой книги Высоцкого Вадим Туманов умер на 97 году

Русский золотопромышленник Вадим Туманов умер в 96 лет в больнице в Москве.Вадим Туманов был человеком фантастической и невероятной судьбы, рассказывают близкие и просто знакомые с ним при жизни люди.

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