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Портал Avia.pro: российский танк «Армата» можно уничтожить только мощным ракетным ударом

Портал Avia.pro: российский танк «Армата» можно уничтожить только мощным ракетным ударом

Российский танк «Армата» можно уничтожить только мощным ракетным ударом. На это указывается в материале, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

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