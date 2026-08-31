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Царьград

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МИД РФ назвал ограничения виз для русских дискриминацией

МИД РФ назвал ограничения виз для русских дискриминацией

Европа вводит визовые ограничения для русских туристов, нанося ущерб себе, заявил Артем Студенников из МИД РФ.

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