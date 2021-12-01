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Остановите Путина уже!

Остановите Путина уже!

В прошедшую пятницу пан президент хутора устроил пятичасовой пресс-марафон, в ходе которого потрясенный мир с ужасом узнал, что в Киеве готовится государственный переворот, а коварный Путин опять нападет на Украину в конце января — начале февраля.

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