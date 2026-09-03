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Пронедра

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Графеновая нанолента переключает направление спирали под действием растворителя

Графеновая нанолента переключает направление спирали под действием растворителя

Химики Нагойского университета создали графеновую наноленту, способную менять направление своей спирали под действием растворителя.

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