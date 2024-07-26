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План по замещению иностранных работников местными жителями: инициатива СК

План по замещению иностранных работников местными жителями: инициатива СК

План по замещению иностранных работников местными жителями: инициатива СК Ирэн ОрлонскаяСледственный комитет Российской Федерации предложил разработать дорожную карту, которая направлена на поддержку отечественных специалистов и уменьшение зависимости от трудовых мигрантов в стране.

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