Россия и КНДР открыли автомобильное сообщение: мост через Туманную запущен

Премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон по видеосвязи торжественно открыли движение по новому автомобильному мосту через реку Туманную на границе двух стран.
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