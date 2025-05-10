Трамп обратился к России и Украине с призывом

Президент США Дональд Трамп призвал стороны украинского конфликта к мирным переговорам, отметив, что Россия и Украина должны стремиться к разрешению текущей ситуацииПрезидент США Дональд Трамп призвал стороны украинского конфликта к мирным переговорам, отметив, что Россия и Украина должны стремиться к разрешению текущей ситуации.