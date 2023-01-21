Два моряка из России оштрафованы за камуфляжную униформу в Норвегии

Штраф наложили сотрудники полиции провинции Финнмарк в Норвегии на двух моряков из России, которые 12 января сошли на берег в Киркенесе на северо-востоке страны, за ношение якобы похожей на военную униформы, сообщает 20 января газета Dagbladet.