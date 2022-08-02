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Можно поздравлять? Лепс снова счастлив рядом с бывшей женой

Можно поздравлять? Лепс снова счастлив рядом с бывшей женой

Артист проводит время с Шаплыковой в Италии. Григорий Лепс с дочкой Социальные сетиАнна Шаплыкова с дочкой Социальные сетиГригорий Лепс прислушался к советам своей матери, мечтающей снова видеть его счастливым в отношениях с Анной Шаплыковой.

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