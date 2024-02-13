Наталья Фриске призналась, что ее дочь ходит в частный детский сад

В своем личном блоге Наталья Фриске призналась в том, что ее дочь учится в частном детском саду. Она также поделилась информацией о сумме, которую ежемесячно оплачивает за это образование: В год и четыре месяца Лу пошла в сад, и почти сразу на весь день.