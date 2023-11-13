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Красиков о книгах: «Дочитал «451 градус по Фаренгейту». Многие советуют «Великую шахматную доску» – говорят, с ней можно лучше разбираться в мировой ситуации»

– Какие фильмы, сериалы смотрите, какие книги читаете? – Дочитал книгу, которую никак не мог закончить – «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери.

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