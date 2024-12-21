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Прирождённый политик и нет ему равных

Прирождённый политик и нет ему равных

Люсинэ  Аветян Кто о чем, а я всё про журнашлюшек западных.Вчера их квалифицирующие качества и коммуникативные возможности в очередной раз были продемонстрированы всему миру.

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Комментарии
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ТВ
Татьяна Васягина
Браво, полностью поддерживаю!!!!
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