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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Осер» вернулся в Лигу 1 через год после вылета

«Осер» на выезде сыграл вничью с «Амьеном» (0:0) в матче 37-го тура Лиги 2.  Таким образом, клуб набрал 71 очко в 37 играх и выиграл Лигу 2.

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