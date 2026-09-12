Саудовская Аравия: официальные лица сообщили, что два человека были ранены, когда хуситский снаряд упал возле мечети в Аль-Тувале, Джазан, по состоянию на вечерние часы.
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