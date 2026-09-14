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NaviX Ultra будет оснащен первой в отрасли кнопкой с поддержкой ИИ и дактилоскопом

NaviX Ultra будет оснащен первой в отрасли кнопкой с поддержкой ИИ и дактилоскопом

Смартфон официально выпустят 16 сентября в Китае Nubia продолжает раскрывать особенности NaviX Ultra, который получит первую в отрасли отдельную кнопку с запуском искусственного интеллекта и встроенным сканером отпечатков пальцев.

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