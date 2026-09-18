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Царьград

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На Урале лоси вышли на трассы: 459 ДТП с животными за год

На Урале лоси вышли на трассы: 459 ДТП с животными за год

В Свердловской области автомобилистов призвали к повышенной осторожности из-за выхода лосей на проезжую часть в период осеннего гона.

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